Schuur bij Oud-Vossemeer brandt uit, gevaar voor ontploffing dieseltank

De melding van de brand kwam rond 14.00 uur. De blusploegen van Sint Annaland, Sint Philipsland, Sint Maartensdijk en Tholen zijn erheen, net als gespecialiseerde voertuigen uit onder meer Goes, Bruinisse en Borsele. Uit die laatste gemeente is een CAFS-bluswagen op pad gestuurd. Die is in staat met veel schuim te spuiten, vanaf een grote afstand. De CAFS wordt vooral ingezet als er kans is op explosies. In dit geval komt dat doordat er een grote dieseltank naast de schuur staat. Er was ook nog gevaar dat het vuur zou overslaan op een tweede schuur. Net na 15.00 uur meldde de Veiligheidsregio dat dat gevaar geweken was.