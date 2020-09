Schade na brand in varkenshouderij blijft beperkt: ‘We denken aan kortsluiting’

update 10.04 I video Twintig varkens omgekomen bij een grote brand in stallen bij Poortvliet

2 september POORTVLIET - Twintig varkens zijn dinsdagavond door verstikking om het leven gekomen bij een stalbrand in Poortvliet. Verdeeld over vier stallen stonden 7000 varkens. De brandweer zegt alles op alles te hebben gezet om zoveel mogelijk dieren te redden. ,,Dat is gelukt”, zegt Remco Duerinck van de Veiligheidsregio Zeeland. Inmiddels zijn er de eerste vermoedens over de oorzaak.