Ruzie mondt uit in steekpartij: Tholenaar aangehouden

Thoolse alternatie­ven voor windmolen­park bij Halsteren

13:43 HALSTEREN/THOLEN - In Tholen zitten ze niet te wachten op vier megawindmolens in de Auvergnepolder ten westen van Halsteren. Daarom stelt het Thoolse college de collega's in Bergen op Zoom drie alternatieven voor. Die worden onderzocht.