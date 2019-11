Roland exposeert in Scherpenisse: ‘Fotograferen hielp me op te krabbelen uit mijn depressie’

Duits schip vastgelo­pen in Ooster­schel­de bij Stavenisse

3 november STAVENISSE - Op de Oosterschelde in de buurt bij Stavenisse is zondagochtend een koppelverband met twee schepen (Christiane Deymann I en II) vastgelopen. Het 180 meter lange schip was onderweg vanuit het Duitse Duisburg en liep rond 11.30 uur aan de grond in het vaarwater Witte Tonnen Vlije, tussen Stavenisse en Ouwerkerk.