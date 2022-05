Riviercruises op zijn vroegst in 2024 naar Tholen

De gemeente nam Peter Henkes, specialist op het gebied van riviercruises, in de arm om ‘het proces’ te begeleiden. Volgens Henkes is het technisch onderzoek in volle gang. ,,Rijkswaterstaat geeft aan dat er waarschijnlijk gebaggerd moet worden. Er moet worden nagegaan hoe diep het water rond de oesterputten (de overzijde van de haven van Tholen-stad die in beeld is als aanlegplaats, red.) is. Ik bezoek rederijen om ze enthousiast te maken om aan te leggen in Tholen. Maar de uiteindelijke beslissing is natuurlijk aan de gemeenteraad.” Mocht de aanmeerplaats aan de kant van de oesterputten komen, dan moet er een nieuwe steiger worden aangelegd.