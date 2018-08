Rico Verhoeven vroeg Klaas Otto om vriend met rust te laten

Wéér inbraak bij kerkhof in Hoogerhei­de: weg tuingereed­schap

21 augustus HOOGERHEIDE - En alweer is er ingebroken bij een kerkhof in Hoogerheide. Zes weken geleden werd er een grote kast met tuingereedschap gestolen op de algemene begraafplaats aan de Scheidreef in Hoogerheide. Afgelopen weekend was het inbrekersgilde actief bij de katholieke begraafplaats achter de kerk in Hoogerheide.