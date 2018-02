Rico tegen Badr in Lepelstraat gaat viral: 'Coolest thing ever'

Bergen op Zoom dumpt vissen op de kant en laat ze voor dood achter

9 februari BERGEN OP ZOOM - Bergenaar Robert van Gemert heeft donderdag tientallen vissen gered van de dood die happend naar adem op de kant lagen. Hij kreeg hulp van leden van buurtpreventie Bergse Plaat. De vissen, vooral rietvoorntjes, zaten in riet dat eerder op de dag in opdracht van de gemeente was gemaaid langs de oevers van de Binnenschelde. En op de kant was gelegd.