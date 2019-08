Richard uit Sint-Annaland redt fruitbomen van de versnipperaar

Pontje Gorishoek trekt ook op zondag veel publiek

4 augustus YERSEKE – Voor het eerst vaart de veerdienst Yerseke-Gorishoek op zondag. Niet ook nog naar Wemeldinge, zoals andere dagen wel het geval is. Daar is het pontje die dag niet welkom. ,,Daar verstoren we de passanten in de haven teveel”, zegt schipper Roy Hoogstad. ,,In Yerseke is dat niet het geval.”