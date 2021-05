Restauratie eeuwenoude graftombe in Stavenisse krijgt bijval van Rijksmuseum

Roland praat op tv over zijn suïcidege­dach­ten: ‘Over diabetes vertel je toch ook gewoon’

21 april SINT-MAARTENSDIJK - De eerste keer dat Roland van Tilborg (49) uit Sint-Maartensdijk suïcide overwoog, was toen hij acht jaar oud was. Ruim veertig jaar later kampt hij nog steeds met depressie, al beschouwt hij het nu als een stuk beter beheersbaar. Vanaf morgenavond is hij te zien in het programma Leven voor de Dood.