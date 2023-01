Provincie dreigt uitbreiding bedrijventerrein Flipland tegen te houden: ‘We betreuren deze gang van zaken’

Het gemeentebestuur wil het bedrijventerrein met twee hectare uitbreiden door er aan de oostkant een lap grond aan toe te voegen. Dat moet ruimte scheppen voor lokale bedrijven om in het dorp te blijven. Daar is volgens B en W veel belangstelling voor.

Het ontwerpplan voor de uitbreiding lag afgelopen tijd ter inzage. Het provinciebestuur reageerde, en deed dat niet al te vriendelijk. Gedeputeerde Staten zien meerdere haken en ogen.

Natuurlijke inpassing is niet goed genoeg

Zo mogen ‘kleinschalige bedrijventerreinen’ volgens provinciale regels alleen zo fors groeien als de landschappelijke kwaliteit van de omgeving erop vooruit gaat. Hoewel de gemeente Tholen bij het ontwerpplan een uitgebreid natuurplan presenteerde met onder meer een vijf meter brede wadi, een tien meter brede groenstrook en de aanplant van struiken en bomen, zijn Gedeputeerde Staten niet onder de indruk. Ze noemen dat ‘een standaardinpassing die geen ruimtelijke kwaliteitsverbetering tot gevolg heeft’, en daarmee dus ‘onvoldoende'.

Daarnaast ziet het provinciebestuur nog een paar formele redenen die uitbreiding op dit moment in de weg staan. Zo zou de behoeftepeiling voor de uitbreiding zijn gebaseerd op verouderde gegevens.

Provincie dreigt met ingrijpen

Het Thoolse gemeentebestuur reageert later officieel op alle zienswijzen, dus ook op die van de provincie. Een goed antwoord is wel nodig, want de provincie heeft het recht de uitbreiding tegen te houden. Dat laten GS in de brief overigens ook nog even fijntjes weten: ,,Wanneer onze opmerkingen niet op de juiste wijze worden verwerkt, zullen wij ons beraden op het geven van een reactieve aanwijzing of het instellen van beroep tegen een vaststelling van het bestemmingsplan.” Een ‘reactieve aanwijzing’ betekent in gewone taal dat de provincie tegen de gemeente zegt dat de uitbreiding niet mag.

Quote Ze zouden ook gewoon tegen ons kunnen zeggen: mensen, let hier en daar nog even op Peter Hoek, Wethouder

Wethouder Peter Hoek wil wel alvast kwijt niet erg onder de indruk te zijn. ,,Wij weten ook wel dat we alle zaken op orde moeten hebben als het plan straks officieel wordt vastgesteld. We zijn alvast begonnen met de planvorming, want we willen vooruit. We hebben nog tijd, en laten we duidelijk zijn: daar overleggen we ook ambtelijk over met de provincie.” De toon van de brief is wel opvallend, erkent Hoek. ,,Ze zouden ook gewoon tegen ons kunnen zeggen: mensen, let hier en daar nog even op. Maar goed, de keuze voor de toonzetting laat ik aan het provinciebestuur.”

Ook Borsele kreeg geïrriteerde reactie

Het is overigens de tweede keer in korte tijd dat de provincie geïrriteerd reageert op een plan voor uitbreiding van een bedrijventerrein. Vorig jaar kreeg Borsele al een soortgelijke brief toen die een plan maakte voor uitbreiding van het bedrijventerreintje bij Nisse. Wethouder Kees Weststrate noemde de toon van de reactie toen ‘best fors’. Overigens werd het meningsverschil toen middels ‘een goed gesprek’ opgelost: er is inmiddels toestemming voor de uitbreiding.