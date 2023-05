Promovendus WHS blijft tweedeklasser na vier goals in eerste helft

Analyse Verbouw­schets gemeente­huis Steenber­gen illu­streert muur tussen college en gemeente­raad

STEENBERGEN - Het gemeentehuis in Steenbergen is toe aan een opknapbeurt, daar is iedereen het over eens. Maar een eerste schets à 6,5 miljoen euro schiet de gemeenteraad compleet in het verkeerde keelgat. En nu doet het college helemaal niets meer. De muur tussen de twee lijkt niet hoger te kunnen.