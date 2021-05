Potter Keukens komt terug na verwoestende brand: ‘Het leven gaat gewoon door’

Op 19 september 2020 sloeg het noodlot toe. Een brand verwoestte Potter Keukens. ,,We weten niet hoe de brand is ontstaan, er is geen oorzaak uit de onderzoeken gekomen. We weten wel dat er binnen zeer korte tijd een grote brand is ontstaan. In anderhalf uur was alles weg. Op dat moment was ik vrij nuchter. De klap kwam pas een paar dagen later. Want een klap is het natuurlijk wel. Maar aan de andere kant gaat het leven gewoon door. Ik ben heel nuchter: opstaan en weer verder.”