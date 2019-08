Politie zoekt getuigen van kopschopincident tijdens Trekkertrek in Oud-Vossemeer

Man maakt dollemans­rit en crasht in Tholen

23 augustus THOLEN - Een automobilist heeft vanavond een dollemansrit gemaakt door Tholen. In de omgeving van de Garnalenstraat reed hij met zijn auto over stoepen en door het gras. De rit eindigde toen hij crashte achter een paar garageboxen langs de Molenvlietsedijk. De auto vloog in brand en de brandweer moest ter plaatse komen om het voertuig te blussen. De man is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.