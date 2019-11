Politie valt binnen bij oud-café Smerdiek in Sint-Maartensdijk

Tholenaar (46) valt kroegbaas aan als die café wil sluiten

13 november BERGEN OP ZOOM - Een café-eigenaar is dinsdagavond op de Grote Markt in Bergen op Zoom aangevallen door een man omdat het café ging sluiten. Een 46-jarige man uit Tholen is aangehouden en meegenomen naar het politiecellencomplex.