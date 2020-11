Politie toont foto's van dode man Oesterdam in Opsporing Verzocht

Fietstaxi op afgesloten Oesterdam? In het weekend kun je wachten tot je een ons weegt

24 oktober RILLAND - Mag je als fietser nu wel of niet over de parallelweg van de Oesterdam rijden? Onder de vele fietsers die dit weekend de onstuimige zuidenwind op de dam trotseren is het onduidelijkheid troef. Verbodsborden geven aan dat weg langs de Oosterschelde dicht is, maar de speciale fietstaxi die op grote borden wordt aangekondigd is in geen velden of wegen te bekennen.