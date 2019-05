Politie rukt uit voor kinderen met speelgoedpistool in Sint Annaland

‘t Muzieklo­kaal is nieuw Thools cultureel centrum

5 mei THOLEN - Van muf en aftands, naar fris en eigentijds. Na jaren van onzekerheid heeft muziekvereniging Concordia een fonkelnieuw onderkomen in de voormalige gymzaal aan de Zoekweg in Tholen. Een gebouw waar een jaar lang keihard aan is gewerkt en dat vanaf nu ook beschikbaar is voor andere verenigingen.