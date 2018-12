Politie onderzoekt woninginbraken in Tholen

Gisteren is er ingebroken in de Koningin Julianastraat, Jonkheer van Vredenburchlaan en Touwlagersdreef. De inbreker of inbrekers zijn in alle gevallen binnengekomen door een raam aan de achterkant van de woning open te breken. Een poging tot inbraak is gedaan bij een woning aan de Pergola.