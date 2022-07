Politie doorzoekt Thoolse panden in ‘financieel onderzoek’ naar vereniging Maerloo

met videoSINT PHILIPSLAND - De politie is donderdag meerdere panden in de gemeente Tholen binnengevallen vanwege een lopend onderzoek naar de financiële huishouding van vereniging Maerloo.

Eén van de doorzochte gebouwen ligt aan de Campweg in Sint Philipsland, tevens het terrein van Maerloo. Doorzoekingen op andere plaatsen in Sint Philipsland houden ook verband met deze vereniging.

Meerdere agenten verzamelden zich donderdag bij de panden om onderzoek te doen. Ze kwamen in herkenbare politiebusjes en onopvallende zwarte voertuigen. Politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage bevestigt dat er sprake is van een ‘financieel onderzoek‘. ,,Als er tijdens zo'n onderzoek spullen in beslag worden genomen zijn dat vooral datadragers en administratie”, zegt hij. Er zijn geen personen aangehouden.

Maerloo is een organisatie waar meerdere stichtingen onder vallen. Die zouden zich bezighouden met bestrijden van handel in en misbruik van arme kinderen in ontwikkelingslanden. De vereniging raakte in 2018 in opspraak na een conflict met de gemeente Tholen. De vereniging beschuldigde gemeentesecretaris Simon Nieuwkoop en toenmalig burgemeester Ger van de Velde van corruptie.

‘Criminele mensen- en kinderhandelorganisaties hebben hun tentakels diep tot in het Thoolse gemeentehuis uitgestrekt. Zij kochten ambtenaren om om ervoor te zorgen dat de Fliplandse vereniging Maerloo verdwijnt uit de gemeente’, zo beweerde de voorzitter van Maerloo. Hij en de gemeente waren het oneens over bebouwing op het terrein aan de Campweg. Volgens de gemeente had Maerloo illegaal gebouwd. Daarin kreeg ze gelijk van de rechter.

Volledig scherm Politiemensen deden diverse doorzoekingen in de gemeente Tholen. © HVZeeland

Volledig scherm De politie was onder meer actief aan de Campweg in Sint Philipsland. © HVZeeland