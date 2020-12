Politie doet onderzoek na vondst lichaam in Thoolse woning

Mogen leerlingen nog in groepen naar school fietsen? ‘Als we de politie zien, gaan we verder uit elkaar’

5 november GOES - Colonnes scholieren op weg naar school of huis. In Zeeland is het beeld even vertrouwd als de dijken en de polderwegen waar ze over fietsen. Maar mag het nog wel, nu de maximale groepsgrootte is teruggebracht tot twee? Zeeuwse middelbare scholen zijn terughoudend met het geven van adviezen. Net als de Veiligheidsregio wijzen ze vooral op de eigen verantwoordelijkheid.