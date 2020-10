Politie: Dode man bij Oesterdam omgekomen door misdrijf

ABT: ‘Tholen had onderzoek moeten doen’

11 september THOLEN - Tholen had een onafhankelijk onderzoeksbureau in de arm moeten nemen bij het maken van een deal met distributiegigant DSV. Dat vindt Han van 't Hof van Algemeen Belang Tholen (ABT). ,,Het enkel plegen van wat gesprekken met Impuls Zeeland, ontwikkelingsmaatschappij Rewin en gemeentes in de regio valt daar zeker niet onder.”