Politie arresteert man (54) in zaak cocaïnewasserij Oud-Vossemeer

Ambulance­post Poortvliet mogelijk naar andere plek

25 juni POORTVLIET - Het ziekenhuis Bravis gaat vrijdag met de gemeente Tholen en de Regionale Ambulancevoorziening Zeeland in gesprek over verplaatsing van de ambulancepost in Poortvliet. De angst bestaat dat na de verhuizing van Bravis van Bergen op Zoom naar Roosendaal de aanrijtijden van ambulances te lang worden.