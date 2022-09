Pluimpot verandert in ‘chaotisch gebied’: zieke essen gaan tegen de vlakte

Net zoals op veel plaatsen in het land zijn ook in De Pluimpot essen getroffen door een agressieve schimmelziekte. Die tast bomen aan waardoor deze langzaam afsterven. Het gevolg: dode takken kunnen breken of complete bomen kunnen opeens omvallen. Dat vormt zo'n risico voor wandelaars dat alle essen weggehaald worden.

Lastig werken door winter en storm

De kaalslag volgt nota bene na een winter waarin al een groot deel van het bosgebied, en de gevaarlijkste bomen op de dijk, verwijderd zijn. ,,Het werk had klaar moeten zijn voor de start van het broedseizoen (15 maart) maar is helaas niet gelukt", zegt boswachter Marijke Lieman. ,,Het was een zeer natte winter en kregen we er nog drie stormen overheen waardoor het lastig werken werd. Nu gaat de aannemer verder waar hij gebleven was: een klein stukje bos wordt nog ontdaan van de aangetaste essen en op de dijk worden de bomen verwijderd."

Door het verwijderen van de vele essen (85 tot 90 procent van de bomen wordt gekapt) zal het gebied er de komende tijd chaotisch uitzien, waarschuwt Lieman. Fietsers en wandelaars kunnen De Pluimpot wel betreden, maar moeten samen gebruik maken van het voetpad.

Het is overigens niet de bedoeling na de kap niets meer te doen. De dijk wordt deels opnieuw ingeplant en deels wordt het een ‘bloemrijke grasdijk’. De populieren blijven staan mits dat veilig is. Lieman: ,,En waar eerder in het gebied is ingegrepen zien we natuurlijke verjonging van esdoorn, kers, liguster, eik, populier, lijsterbes, wilg. Waar geen verjonging plaatsvindt zullen we aanvullend bomen en struiken aanplanten.”