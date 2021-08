Piet van Dijke uit Tholen fietst tienduizenden kilometers per jaar; zijn wielrenfiets is nooit ver weg

Voor inbrekers is het tot nu toe een heel mager jaar, behalve op Tholen

16 juli VLISSINGEN - Inbrekers hielden zich de afgelopen maanden opvallend gedeisd. Zij sloegen in het eerste halfjaar in totaal 145 keer toe bij Zeeuwse woningen. Vorig jaar was dat in dezelfde periode 200 keer. Ook dat was al lager dan gebruikelijk.