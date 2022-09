Peperdure renovatie halve eeuw oude zwembad Haestinge in Sint-Maartensdijk begint

Renovatie van Haestinge in Sint-Maartens­dijk is wel érg duur, maar zwembad kan in 2023 weer open

Het kost wel érg veel geld, maar zwembad Haestinge in Sint-Maartensdijk níet renoveren is echt geen optie. Dat is de mening van alle partijen in de Thoolse gemeenteraad. De werkzaamheden kunnen daardoor snel beginnen.

