Peperdure Audi gestolen na verhuur via internet, 'die auto is alles voor mij'

Iets waarvan Istha nu grote spijt heeft. De auto kwam niet terug op het afgesproken moment en de man die hem gehuurd had bleek totaal onbereikbaar. Al snel bleek er meer niet in de haak. ,,Het adres dat de man had opgegeven bleek een verslavingskliniek. Daar kenden ze hem wel, maar hij was er al een paar dagen niet geweest.''



In de dagen erna kwamen steeds meer puzzelstukjes op zijn plek. De vrouw en kinderen hoorden niet bij de man, het verhaal van de huurder bleek één groot toneelstuk.



Istha zocht met wat vrienden de dader op in zijn woonplaats Nieuwegein. ,,Niet omdat ik dacht dat ik hem zou treffen, maar misschien stond de auto daar.'' Toch was daar ineens de huurder, die zich in allerlei bochten wrong om zijn verhaal recht te breien. ,,Ik had eerst de neiging om hem kapot te maken. Maar we kozen voor een gesprek. Na 25 minuten ging hij er echter vandoor. We wilden hem meenemen naar de politie, maar daar had hij geen zin in.''