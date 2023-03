Pech blijft Tim Bierkens achtervolgen: Lachend de Rijzendeweg op, huilend er weer af

Met een grote glimlach op het gezicht meldde Tim Bierkens zich zondag bij de Ronde van Woensdrecht. Geen wonder. De 23-jarige semi-prof uit Stampersgat had de dag ervoor de Ronde van Oud-Vossemeer gewonnen. ,,Eindelijk een keer geen pech”, grijnsde Bierkens.

Een kapotte zadelhouder, een losgekomen steekas en een lekke band (vorige week in de Dorpenomloop) maakten dat de West-Brabander balend thuiskwam van de eerste drie grote koersen die hij reed met zijn ploeg Allinq.

Oud-Vossemeer

Het afgelopen weekeinde stonden er geen ‘klassiekers’ en dergelijke op de kalender. ,,Dat was gisteren en vandaag ook wel te merken”, zo schoof hij aan aan een lange rij voor de inschrijftafel. ,,In Oud-Vossemeer zaten we met zes renners uit continentale ploegen in de kopgroep van acht”, zo schetste Bierkens de sterkte van het deelnemersveld in het Thoolse dorp. Het maakte dat de zege er volgens hem een was die er mocht zijn.

,,We waren met acht man al vrij snel weggereden. In finale viel Tijmen Eising (VolkerWessels) aan. Hij kreeg niet veel ruimte. Daarna ben ik gegaan.” Bierkens kreeg Klaas Meekma mee. In de eindsprint maakte de man uit Stampersgat het karwei gedecideerd af.

Volledig scherm Tim Bierkens wint de Ronde van Oud-Vossemeer. © Johan vd Heijden

Om te huilen

De blijdschap van de zaterdag werd een dag later echter alweer afgelost door het betere balen. ,,Het is om te huilen”, zei Bierkens nadat hij door een afgebroken zadelpen de koers in Woensdrecht voortijdig moest verlaten. ,,Dat is dus vier uit vijf keer niet finishen door pech. En dat terwijl de vorm er wel is.”

Ook in Woensdrecht stond er een puik peloton van meer dan 110 renners aan het vertrek. De koers bleef lang gesloten. Wat onder meer Kevin Reuvers ook probeerde. ,,Zo hard werd er gekoerst”, zei de renner uit Zevenbergen die enkele weken geleden al won in Schijndel.

Het was opvallend hoe gemakkelijk Coen Vermeltfoort, de winnaar van de Ster van Zwolle, elke aanval op de Rijzendeweg verijdelde. Met nog zo’n twintig kilometer te gaan moest de man uit Vlijmen echter passen toen vijf renners (Sven Pijnenburg, Tom Vermeer, Jochem Kerckhaert, Jardi Christian van der Lee en Luuk van Gestel) er in de afdaling van de klim vandoor gingen. Een poging om samen met Jaap Roelen het gat te dichten, strandde voor Vermeltfoort in schoonheid.

Ontzettend hard

De kopgroep bleef tot op de streep noodgedwongen bij elkaar. ,,Omdat het peloton er zo kort achter zat”, zei Kerckhaert, die in de eindsprint de zege naar zich toetrok. De 22-jarige Zeeuw van Beat zag Van der Poel de dag ervoor winnen in Milaan-San Remo. ,,Het ging daar ontzettend hard. Maar natuurlijk doet je dat ook dromen”, zegt hij. ,,Voorlopig hoop ik de stap te maken naar het pro-continentale niveau en doe ik er alles aan om ooit daar te komen waar Van der Poel het doet.”

Sven Pijnenburg uit Raamsdonksveer spurtte voor Vermeer en Van der Lee naar de tweede plaats. Na pech voor Van Gestel in de laatste ronde, spurtte Vermeltfoort naar de vijfde plaats. Hoofdschuddend, dat wel.

Volledig scherm De prijspakkers van de Ronde van Woensdrecht. Op het podium (v.l.n.r.) Sven Pijnenburg, Jochem Kerckhaert en Tom Vermeer. Op de voorgrond Jardi Christian van der Lee, de winnaar van het bergklassement. © Pix4Profs/Peter Braakmann