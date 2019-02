Paard Swiffer gestolen bij Thoolse zorgboerderij Buytengewoon

Ouderenbon­den in Goes bezorgd over schrappen contante betaling in Regiotaxi

15:01 GOES - De ouderenbonden in Goes vinden het een slechte zaak dat gebruikers van de Regiotaxi hun ritten binnenkort niet meer contant kunnen afrekenen in de taxi. Ze uiten hun zorgen in een brief aan welzijnsorganisatie SWVO en de betrokken gemeenten. Peter Verburg van het SWVO zegt dat klanten die moeite hebben met het nieuwe systeem geholpen zullen worden.