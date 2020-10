Overleden man gevonden bij Oesterdam, onderzoek duurt nog uren

Hoe een escaperoom en kinderbur­ge­mees­ter de belangstel­ling voor lokale politiek (misschien) kunnen vergroten op Tholen

7 oktober THOLEN - Een kinderburgemeester benoemen, een escaperoom in het gemeentehuis maken of schoolklassen uitnodigen voor een ‘excursie’. Het zijn nog maar prille ideetjes, maar zeker is dat Tholen meer jongeren en burgers wil betrekken bij de lokale politiek.