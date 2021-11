Oud-Tholenaar Martin Fondse is de nieuwe Componist des Vaderlands

Corrie’s aangrijpen­de brieven over corona inspireren tot ontroerend theater

Op 60 meter afstand van Corrie Dekker’s appartement overlijdt haar man Klaas. Hij ligt in isolatie vanwege corona, terwijl zij in quarantaine zit. De verhalen die ze optekent om weer grip op haar leven te krijgen, vormen een belangrijke inspiratiebron voor de Muziektheater-voorstelling ‘Rimpelingen, brieven uit Zeeland’ die zondagmiddag in ’t Kerkje in Ellewoutsdijk te zien is.

