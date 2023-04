Opzienbarend inhaalpotje: NOAD’67 pakt in duel van 32 seconden alsnog een punt tegen acht man van Goes

Een uur heen, hooguit een minuut voetballen en weer een uur terug: dit was de absurde avond van Noad'67 en Goes

Een uur reistijd heen en ook weer uur terug om een ultrakort restant - hooguit een minuut - van een eerder gestaakte wedstrijd uit te spelen. Niet beginnen met een gebruikelijke aftrap, maar met een penalty tegen. En dan ook nog de overwinning uit handen zien glippen... De zaterdagploeg van Goes beleefde dinsdag een absurde avond in Sint-Philipsland, waar het op zaterdag 11 maart ook al een bijzondere middag had gehad.