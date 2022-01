Opvallende ‘oude mensen-borden’ bij Sint-Maartensdijk: ‘We zien veel automobilisten afremmen’

INTERVIEW Jarige weervis­sers zitten zelf in het nauw: ‘Geen vis, geen publiek, helemaal niks’

BERGEN OP ZOOM - Het was gisteren precies 25 jaar geleden dat de Stichting Behoud Weervisserij werd opgericht. Bij het bereiken van die mijlpaal hoort terugkijken en overheerst de trots op wat er in die voorbije kwarteeuw allemaal is bereikt. Ook zijn er zorgen.

18 januari