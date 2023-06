Op Tholen lukte het niet, maar goud zoeken in Zeeland kán lukken. ‘Ik heb twee gouden munten gevonden’

Dat zegt waterschapsbestuurder Marien Weststrate van Scheldestromen. ,,Ze hebben een behoorlijk gat geslagen in een dijklichaam. Daar zijn wij als waterschap niet zo blij mee”, aldus Weststrate. Een week geleden is het gat ontdekt. Daarna zijn boa's van het waterschap samen met de politie gaan speuren naar de daders. Met succes. Over hun leeftijd, waar ze vandaan komen of zelfs hoeveel het er precies waren, wil Weststrate niets kwijt. Over het verhaal dat het stel op zoek was naar een nazischat: ,,Ik weet niet waar dat vandaan komt. Daar heb ik niets van vernomen.” Woordvoerder Daniëlle Stein van het waterschap: ,,Er lagen wel voorwerpen uit de oorlog, volgens de mensen die daar bezig waren.”