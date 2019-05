Ook op provinciaal niveau zijn er zorgen over de nieuwbouw van Bravis-ziekenhuis

Windfonds Krammer geeft geld weg aan projecten in de omgeving

22 mei BRUINISSE - Projecten in Bruinisse, Sint Philipsland en Nieuwe-Tonge krijgen samen ruim zestigduizend euro van het Windfonds Krammer. Het is de eerste keer dat een deel van de opbrengst uit het windpark wordt verdeeld over initiatieven in het omliggende gebied.