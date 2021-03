Onwel geworden man richt ravage aan in Stavenisse

Aline maakt oude Barbies weer als nieuw: ‘Ik geef ze nieuw haar of herstel ze met epoxy’

6 maart SINT-PHILIPSLAND - Oude of vieze Barbies, Barbies met geruïneerd haar of met andere mankementen. Aline Steijn (41) uit Sint-Philipsland is er gek op. Zij knapt oude of vieze Barbies op en naait, breit of haakt kleertjes voor hen. ,,Ik noem mezelf gekscherend Barbiedokter", vertelt ze.