Ongelukken door gladheid op Zeeuwse wegen

Het eenzijdige ongeluk gebeurde even voor half acht op de Postweg in de buurt van de Noord Kraaijertsedijk. De bestuurder raakte gewond en is behandeld in een ambulance. De brandweer verleende assistentie waarna een bergingsbedrijf de auto heeft weggesleept.

In Oud-Vossemeer raakte vanochtend vroeg ook een automobilist van de weg en kwam terecht in het water, vermoedelijk na een glijpartij. Dat gebeurde aan de Krabbenkreekweg (N656). De persoon wist het voertuig veilig te verlaten. Of hij of zij ook gewond raakte is niet bekend. Eén brandweereenheid is ter controle ter plaatse gegaan.