Onderzoek na botsing in Sint-Annaland, fietser gewond

Sint-Annaland krijgt een minicam­ping tussen de snijbloe­men

13 februari SINT-ANNALAND - Straks kun je in Sint-Annaland kamperen tussen de snijbloemen. Hovenier Karel van Dijke heeft aan de Nieuwlandseweg, tegenover het Stallands Bos, plannen voor een minicamping. Het liefst gaat hij dit seizoen nog open. ,,Of we dat redden is de vraag. Het vergt behoorlijk wat werk en moet tussen de bedrijven door.”