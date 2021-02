Toch meer vuurwerk­scha­de in Zeeland: ‘Speeltoe­stel­len vernielen is zó triest’

8 januari MIDDELBURG - Rond de jaarwisseling is voor 173.000 euro aan gemeentelijke eigendommen vernield in Zeeland. Ondanks het vuurwerkverbod is dat meer dan vorig jaar. Ruim honderd prullenbakken zijn opgeblazen. Ook tientallen verkeersborden en diverse speeltoestellen moesten er aan geloven. Veel gemeenten zeggen dat vooral in de weken vóór oudjaarsdag meer is vernield.