Omgebrachte bewoonster in Bergen op Zoom is vrouw van 25, politie treft bij inval huilende peuter aan

BERGEN OP ZOOM - De bewoonster die vrijdagnacht om het leven is gebracht in haar woning aan de Goudbaard in Bergen op Zoom, was een vrouw van 25. Van de dader ontbreekt nog ieder spoor. Bij een inval stuitte de politie op een huilende peuter. Het kind is opgevangen en bij een pleeggezin ondergebracht.

Bij de politie kwam rond kwart over één 's nachts een melding binnen van een dodelijk geweldsincident in een appartement aan de Goudbaard.

Hard huilen

Diverse politieauto's gaan naar het adres. De agenten forceren de deur omdat er geen reactie uit de woning komt. Boven het lawaai uit horen zij ineens een klein kind hard huilen.

De 4-jarige peuter is nadat de voordeur is opengebroken direct opgevangen en meegenomen naar het bureau. Voor hem is in samenwerking met de spoedzorg Jeugdzorg Brabant onmiddellijk een pleeggezin gezocht die hem verder opvangt.

Getrokken wapens

Aangezien onbekend is of er in de woning nog een gewelddadig persoon aanwezig is, gaan diverse agenten met getrokken wapens naar binnen. In de woonkamer ligt de zwaar gewonde bewoonster die al overleden is.