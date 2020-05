Nu Ko en Ellie stoppen verdwijnt de slager uit het dorp

Daardoor blijft er voor de dagelijkse boodschap niet veel meer over in Poortvliet. De Attent-supermarkt, buurman van de slagerij, is er nog wel. ,,En er is nog een goede bloemist", weet Ko. ,,Maar dit ambacht verdwijnt. Jammer. Het contact met klanten zal ik zeker gaan missen. Was er iemand ziek, dan wisten we het. Was er een geboorte, dan gaven we een biefstukje weg. Die traditie gaat verloren.”