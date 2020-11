Nu de brexit nadert azen Britse vissers op de kotter van Job Schot: ‘Ze willen ’m voor een prikkie hebben’

GGD opent corona-teststraat in gemeente Tholen

2 november SINT-MAARTENSDIJK - GGD Zeeland opent dinsdag in Sint-Maartensdijk de zevende corona-testlocatie in Zeeland. De testlocatie is gevestigd in de voormalige bouwmarkt aan de Nijverheidsweg 4. De GGD werkt in deze locatie samen met het Rotterdamse laboratorium TLR.