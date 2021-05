Nog even doorbijten en dan wordt alles ook bij Anna Zorgt weer normaal

Sommige kerken zitten te vol, vindt het RIVM: ‘Kijk wat in winkelstra­ten gebeurt’

8 mei KRABBENDIJKE / THOLEN - Zie je wel, in Tholen en Reimerswaal zijn de meeste besmettingen met corona. Komt vast doordat de kerken vol zitten, is een geluid dat ze er nogal eens horen. Het klopt dat er in sommige kerken veel meer mensen zitten dan het RIVM adviseert. Maar vol zitten ze zeker niet. Toch kun je je afvragen waarom niet alle kerken zich aan ‘de regels’ houden.