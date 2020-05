Nieuw Havenplein Sint-Annaland ziet er gestroomlijnd uit

Boeren slaan C02 op in bodem rond Windpark Krammer; goed voor 2000 retourtjes New York

6 mei BRUINISSE - Vijftien boeren gaan samen met Windpark Krammer koolstofdioxide (C02) uit de lucht halen en langdurig vastleggen in akkerbodems. Met het proefproject willen de ‘koolstofboeren’ de komende vijf jaar 2750 ton in de bodem opslaan. Dat is goed voor het klimaat, maar ook voor bodemvruchtbaarheid die in Zeeland al jaren afneemt.