Niet iedereen die dat mag, gaat open op Thoolse koopzondag

Minister Ollongren: Tholen mocht ambtsgebed niet verplich­ten

5 februari THOLEN - Geen burgemeester, wethouder of raadslid mag zich gedwongen voelen in de raadsvergadering het ambtsgebed uit te spreken of bij te wonen. Dat is in strijd met het beginsel van de scheiding van kerk en staat, zegt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.