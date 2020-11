Na zes jaar is het welletjes voor Ger van de Velde op Tholen: ‘Prachtige gemeente om voor te werken’

Bij lief en leed burgemeester zijn

Al sinds haar aantreden in 2014 liet ze haar gezicht zien. Dat begon met het bezoeken van ieder dorp om kennis te maken. Daarna volgden vele concerten, exposities, bedrijven en festiviteiten die ze bezocht. ,,Ik heb het altijd zo gedaan. Als burgemeester ben je van iedereen en ben je er voor lief en leed.” Dus ook bij de minder leuke dingen, zoals onlangs de grote brand bij Potter Keukens in Sint-Maartensdijk. ,,Er was geen redden meer aan. Daar stond ik dan met de eigenaar. Eigenlijk had ik er ook geen woorden voor. Wat moesten we bespreken? Later bleek dat hij er toch veel waardering voor had dat ik was gekomen.”