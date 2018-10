Na Nilis, Pfaff en Advocaat haalt Noad Wim Kieft naar Flipland

Drie Messi's staan op een rijtje op het hoofdveld van NOAD'67 in Sint-Philipsland. Ze luisteren, de een wat meer geconcentreerd dan de ander, naar de aanwijzingen van de trainer. Ze moeten de bal naar elkaar overspelen. Eén van jongens met Messi-shirt kijkt verlangend naar het grote doel verderop. De groep die daar bezig is, mag lekker scoren.

En dat niet alleen. Nee, ze worden daarbij ook nog eens een beetje geholpen door oud-profvoetballer Wim Kieft. ,,Ik heb ook een beetje gevoetbald'', vertelt Kieft aan de kinderen van basisschoolleeftijd. ,,En nu praat ik erover op televisie. Dan doe ik alsof ik er veel vanaf weet." Een voor een schieten de kinderen op doel, begeleid door Kieft. Zijn Amsterdamse accent is onmiskenbaar. ,,Geweldige goal, man!'' En een mini-Van Persie scoort.

Pfaff

Na de oefening gaat Laurissa Elenbaas snel even op de foto met Kieft. Ze is één van de 112 deelnemers en voor haar is het de tweede keer dat ze meedoet. Haar broer Justin is er al voor het vierde jaar bij. Ieder jaar maakt hun moeder Tamara een foto met de bekende uit de voetballerij die naar Flipland komt. ,,Jean-Marie Pfaff, Luc Nilis, Dick Advocaat... Thuis hangen de foto's allemaal aan de muur. Kieft komt daar zeker bij, want die heeft voor Ajax gespeeld. Dat is de club waar mijn man voor is." En hoe moet dat dan dinsdag, als oer-Feyenoorder Mario Been komt? Tamara: ,,Dan doe ik Justin en Laurissa Ajax-tenues aan!"

Volledig scherm Voormalig profvoetballer Wim Kieft geeft een training bij de voetbalschool in Sint Philipsland. © Marcelle Davidse

Voorrang

Aan de zijlijn kijkt Roseline van den Heuvel toe. De vrijwilligster van de voetbalschool is tevreden, vertelt ze. ,,We geven voorrang aan NOAD-leden, maar stellen de inschrijving daarna voor iedereen open. We zaten we binnen een dag vol! Ook vanuit Hoogerheide, Steenbergen en Bruinisse zijn er kinderen."

Beperking