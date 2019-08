Motorrijder jakkert met 178 kilometer per uur over Postweg Tholen

Huurder van schuur met me­ga-cokewasse­rij in Oud-Vossemeer vrijgela­ten

14 augustus SINT PHILIPSLAND/OUD-VOSSEMEER - De enige verdachte in het onderzoek naar de mega-cocaïnewasserij in Oud-Vossemeer, de huurder van het pand, is weer op vrije voeten. De raadkamer van de rechtbank in Breda heeft zijn voorlopige hechtenis na twee maanden opgeheven. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat de man verdachte blijft.