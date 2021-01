Misschien het kleinste gehucht van Zeeland, drie boerderijen, meer niet

Even aangeklopt bij Tholenkenner Kees Slager. Vanuit zijn oude Stoomgemaal Oosterschelde op de Schelphoekseweg heeft hij ruim zicht op de polder zuidelijk van Poortvliet. ,,Schoondorp? Dan moet je eigenlijk aan de andere kant van de dijk zijn, waar nu een natuur- en recreatiegebied is. Diep in de middeleeuwen lag daar Schoondorpe. Maar dat is helemaal verdwenen. Later werd het gehuchtje waarop we nu uitzicht hebben Schoondorp genoemd."