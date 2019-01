‘Minuutje van Verloop’ zorgt voor raadsbreed akkoord over Thools ambtsgebed

Winkels voor toeristen op Tholen mogen op zondag open

24 januari THOLEN - Als je energie kon halen uit mensen die onder spanning staan, dan was Tholen de duurzaamste gemeente van Nederland. Het waren de woorden van Han van 't Hof (ABT) in de raadsvergadering van donderdag. Daarmee doelde hij op invoering van een beperkte koopzondag in zijn gemeente, waarmee de raad dan eindelijk akkoord ging.