Minister Ollongren: Tholen mocht ambtsgebed niet verplichten

Restaurant Le Bouleau in Bergen op Zoom sluit na 32 jaar de deuren

4 februari BERGEN OP ZOOM - Restaurant Le Bouleau sluit 1 maart definitief de deuren. Dat hebben de eigenaren Reza Smit en Elise Franken laten weten. De sluiting komt onverwachts: het restaurant aan de Bemmelenberg is een begrip in Bergen op Zoom en omgeving en vierde twee jaar geleden nog het dertigjarige bestaan. Al die tijd was het een familiebedrijf. Het is niet bekend waarom het restaurant nu de deuren sluit.