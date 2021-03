Minister: inwoners Tholen vanaf 2025 twee minuten langer onderweg naar huisartsenpost

‘Thoolse binnenstad heeft baat bij nieuwe winkels in Vestetuin’

3 maart THOLEN - Nu winkelketen Kruidvat verhuisd én geopend is, is het nieuwe rijtje winkels aan het Thoolse Terreplein compleet. Woensdag klonken er veel positieve geluiden, terwijl er veel te doen was om op die plek winkels toe te staan.